BASF Aktie News: BASF macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 51,99 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'396 Punkten steht. Bei 52,18 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 51,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 445'069 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.04.2026 auf bis zu 55,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,22 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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