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25.09.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF fällt am Freitagvormittag

BASF Aktie News: BASF fällt am Freitagvormittag

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 52,06 EUR.

BASF
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Um 09:28 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 52,06 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'420 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 51,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72'413 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 5,74 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Das EPS belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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