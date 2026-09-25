BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursabschlägen

Um 16:28 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 50,74 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'372 Punkten liegt. Bei 50,54 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 52,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'390'128 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Gewinne von 8,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 18,25 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.21 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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