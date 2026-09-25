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25.09.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit Verlusten

BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 52,01 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 52,01 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'468 Punkten realisiert. Die BASF-Aktie sank bis auf 51,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 376'053 Stück.

Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 55,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 5,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 20,25 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die BASF-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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