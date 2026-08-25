BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 52,27 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 52,27 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'181 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 52,15 EUR. Bei 52,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41'739 BASF-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Abschläge von 20,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.21 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verdient
BASF-Aktie stärker: Agrochemie-IPO macht Fortschritte
BASF-Aktie etwas tiefer: Chemiekonzern setzt auf Verkehrsmix
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
24.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
24.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
24.08.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
24.08.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu BASF
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.