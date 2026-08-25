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25.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Verlusten

BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 52,27 EUR ab.

BASF
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 52,27 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'181 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 52,15 EUR. Bei 52,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41'739 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Abschläge von 20,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.21 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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