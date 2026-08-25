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25.08.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Nachmittag

BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 51,41 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 51,41 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'297 Punkten steht. In der Spitze büsste die BASF-Aktie bis auf 51,16 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 703'243 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 55,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,32 Prozent.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 15.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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