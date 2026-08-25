BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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25.08.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF fällt am Dienstagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 52,00 EUR.
Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 52,00 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'330 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 51,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 351'011 BASF-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 5,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 25,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,06 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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