Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 49,71 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'288 Punkten steht. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,65 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69'811 BASF-Aktien.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,79 Prozent hinzugewinnen. Am 04.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. BASF gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.36 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. BASF dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 3,07 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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