BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 52,16 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'328 Punkten notiert. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,16 EUR an. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,88 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'239 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Bei 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 15.07.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 17.21 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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