Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 49,53 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 24'876 Punkten tendiert. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,79 EUR zu. Bei 49,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'042 BASF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,56 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 12,43 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,37 EUR. Abschläge von 14,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.36 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die BASF-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Am 25.02.2028 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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