Das Papier von BASF legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 49,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'287 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 49,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 952'727 BASF-Aktien.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 13,93 Prozent wieder erreichen. Bei 42,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 17,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. BASF gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.36 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14.33 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 25.02.2028 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,30 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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