BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag gesucht

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,49 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'272 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BASF-Aktie legte bis auf 52,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21'269 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 4,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 41,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,26 EUR aus. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 17.21 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,11 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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