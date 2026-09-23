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23.09.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF legt am Mittwochvormittag zu

BASF Aktie News: BASF legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 51,99 EUR.

BASF
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Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'630 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 52,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60'892 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 5,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Es stand ein EPS von 4,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.21 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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