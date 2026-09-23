BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Mittwochmittag

Die BASF-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 51,88 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'465 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 52,28 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 245'680 Stück.

Bei 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 5,76 Prozent niedriger. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,05 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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