BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von BASF

Die BASF-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 48,55 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 24'925 Punkten liegt. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,44 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 311'728 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Gewinne von 13,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,97 EUR am 24.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,60 Prozent.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,28 EUR ausgeschüttet werden. BASF gewährte am 30.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,06 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -7,94 Prozent auf 16.02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 30.07.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,76 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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