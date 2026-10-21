BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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21.10.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF behauptet sich am Mittwochvormittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 52,63 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 52,63 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'272 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 52,73 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 52,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38'992 BASF-Aktien umgesetzt.
Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,60 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 21,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,26 EUR aus. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,11 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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