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21.09.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag mit Verlusten

BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 51,50 EUR abwärts.

BASF
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Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 51,50 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'452 Punkten steht. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,22 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51'647 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 6,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,48 EUR am 05.11.2025. Mit Abgaben von 19,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Am 15.07.2026 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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