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21.09.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF zieht am Mittag an

BASF Aktie News: BASF zieht am Mittag an

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 51,97 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 51,97 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'572 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 52,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 51,25 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 238'276 Stück gehandelt.

Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,93 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,18 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,08 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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