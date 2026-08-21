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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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21.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt

BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 51,72 EUR.

BASF
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Das Papier von BASF legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 51,72 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'986 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 52,08 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 94'061 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,48 EUR am 05.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 19,80 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die BASF-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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