BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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21.08.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag freundlich
Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 51,92 EUR zu.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 51,92 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'039 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 52,08 EUR. Bei 51,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 421'531 BASF-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 5,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 25,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 15.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. BASF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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