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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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21.05.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag fester

BASF Aktie News: BASF am Vormittag fester

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 51,18 EUR.

BASF
46.89 CHF -0.29%
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Das Papier von BASF legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 51,18 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'694 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 51,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,81 EUR. Bisher wurden heute 117'545 BASF-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 7,03 Prozent niedriger. Am 24.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Am 30.04.2026 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR gegenüber 0,91 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 16.02 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -7,94 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte BASF am 29.07.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 30.07.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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11.05.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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BASF 46.48 2.10% BASF

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