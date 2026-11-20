Die BASF-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 50,06 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'025 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 49,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'288'944 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 56,56 EUR markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 11,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 42,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 18,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,19 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 16.36 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,30 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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