BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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20.10.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 52,35 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 52,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'176 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 52,32 EUR. Bei 52,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51'164 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 4,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (41,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,26 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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