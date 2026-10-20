BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Verlusten

Die BASF-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 52,48 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'235 Punkten liegt. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 52,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 411'602 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 4,90 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit Abgaben von 20,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,26 EUR je BASF-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.21 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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