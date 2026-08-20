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20.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF wird am Vormittag ausgebremst

BASF Aktie News: BASF wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 51,17 EUR.

BASF
47.97 CHF -1.08%
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Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 51,17 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'040 Punkten liegt. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 51,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 91'068 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 7,58 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,36 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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