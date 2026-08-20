BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 51,05 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'965 Punkten steht. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,72 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 540'792 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Mit einem Zuwachs von 7,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 18,75 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Am 15.07.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.21 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. BASF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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