Die BASF-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 51,36 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'816 Punkten notiert. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 254'103 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR an. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 10,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je BASF-Aktie. Am 28.10.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 16.36 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.33 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Am 25.02.2028 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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