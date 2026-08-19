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19.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittwochvormittag ins Plus

BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittwochvormittag ins Plus

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 51,57 EUR.

BASF
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 51,57 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'135 Punkten liegt. Bei 51,67 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 72'758 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 6,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 24,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 15.07.2026. Es stand ein EPS von 4,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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