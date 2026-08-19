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19.08.2026 16:29:00

BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Plus

BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 51,79 EUR zu.

BASF
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Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'086 Punkten notiert. Bei 52,05 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 51,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 736'719 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.04.2026 auf bis zu 55,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.21 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. BASF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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