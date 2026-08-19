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19.08.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF am Mittag gefragt

BASF Aktie News: BASF am Mittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 51,28 EUR.

BASF
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Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'116 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 51,73 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 242'712 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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