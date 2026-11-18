Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 51,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'094 Punkten liegt. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,72 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,97 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 96'913 Aktien.

Bei 56,56 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 41,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 16.36 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.33 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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