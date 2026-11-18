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18.11.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 51,44 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 51,44 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'836 Punkten liegt. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 51,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 639'609 BASF-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 9,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.10.2026. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.36 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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