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18.11.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF wird am Mittwochmittag ausgebremst
Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 51,69 EUR.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 51,69 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'042 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 51,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,97 EUR. Bisher wurden heute 324'065 BASF-Aktien gehandelt.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR. 9,42 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,62 EUR am 19.11.2025. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 24,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,19 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.36 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14.33 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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