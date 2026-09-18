BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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18.09.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 52,04 EUR ab.
Die BASF-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 52,04 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'637 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 51,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71'849 BASF-Aktien.
Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.
Nachdem BASF seine Aktionäre 2025 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die BASF-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,08 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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