BASF Aktie News: BASF am Vormittag freundlich

Das Papier von BASF legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 50,76 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'244 Punkten tendiert. Die BASF-Aktie legte bis auf 50,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,75 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 68'752 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. 8,45 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 41,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 18,28 Prozent sinken.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,36 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 15.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 17.21 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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