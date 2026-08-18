BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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18.08.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 50,97 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'184 Punkten tendiert. Bei 51,24 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 611'254 BASF-Aktien umgesetzt.
Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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