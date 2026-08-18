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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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18.08.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagmittag an Boden

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 50,83 EUR.

BASF
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Um 12:28 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 50,83 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'251 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 51,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 283'932 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 8,30 Prozent wieder erreichen. Bei 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,39 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.21 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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