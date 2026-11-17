Um 09:28 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 53,35 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'367 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,22 EUR aus. Bei 53,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 100'629 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 41,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 28.10.2026. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 16.36 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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