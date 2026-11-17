Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 52,64 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'197 Punkten liegt. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 51,94 EUR. Bei 53,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'040'958 Stück gehandelt.

Bei 56,56 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,62 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 20,93 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.36 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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