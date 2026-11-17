|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 52,64 EUR.
Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 52,64 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'197 Punkten liegt. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 51,94 EUR. Bei 53,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'040'958 Stück gehandelt.
Bei 56,56 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,62 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 20,93 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.36 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verdient
DAX-Konzerne steigern Umsatz und Gewinn – RWE-Aktie und Rheinmetall-Aktie mit starkem Wachstum
BASF-Aktie im Plus: Neue MDI-Anlage in Louisiana geht in Betrieb
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF wird am Mittwochmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI und DAX an Nulllinie -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.