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17.11.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 53,47 EUR.
Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 53,47 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'401 Punkten steht. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,06 EUR ab. Bei 53,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 364'665 BASF-Aktien umgesetzt.
Bei 56,56 EUR markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,78 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 41,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,16 Prozent.
Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 16.36 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.33 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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