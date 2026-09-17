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17.09.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag kaum bewegt

BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Die Aktie von BASF hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,13 EUR an der Tafel.

BASF
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Kaum Ausschläge verzeichnete die BASF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 52,13 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'729 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 52,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 51,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58'310 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 5,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR. Mit Abgaben von 20,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Am 15.07.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 17.21 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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