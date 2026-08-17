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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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17.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit roten Vorzeichen

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 50,93 EUR.

BASF
47.83 CHF 0.41%
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Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 50,93 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'447 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 50,88 EUR. Bei 51,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58'571 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,55 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2025 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR je Aktie ausschütten. Am 15.07.2026 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.11.2027 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’251.71 13.71 SRBCQU
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