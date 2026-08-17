BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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17.08.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF wird am Montagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 50,73 EUR.
Die BASF-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 50,73 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'410 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 50,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 538'548 BASF-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,52 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,23 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. BASF gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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