BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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17.08.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 50,88 EUR.
Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 50,88 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'427 Punkten liegt. Die BASF-Aktie sank bis auf 50,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181'347 BASF-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (41,48 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 18,47 Prozent Luft nach unten.
Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,36 EUR ausgeschüttet werden. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 17.21 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. BASF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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