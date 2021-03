BASF-Aktie aktuell: BASF bricht nach oben aus

Börse aktuell - Live Ticker

An der Wall Street herrscht am Mittwoch vor dem US-Zinsentscheid Zurückhaltung. Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch mit Abgaben, während das deutsche Börsenbarometer nicht recht vom Fleck kommt. An den Handelsplätzen in Fernost hielten sich Anleger zur Wochenmitte ebenfalls zurück.