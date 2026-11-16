BASF Aktie News: BASF steigt am Montagvormittag

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 54,58 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'734 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 54,58 EUR. Bei 54,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 47'046 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 41,62 EUR. Abschläge von 23,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. BASF gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 16.36 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,25 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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