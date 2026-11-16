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16.11.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag kaum verändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 54,29 EUR.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr bei 54,29 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'660 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 54,73 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 54,27 EUR. Bei 54,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 424'781 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,18 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 41,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. BASF gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.36 Mrd. EUR – ein Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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