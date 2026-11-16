BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag fester

Das Papier von BASF konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 54,58 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'710 Punkten notiert. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 54,73 EUR zu. Bei 54,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 176'191 BASF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,56 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 3,63 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,62 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,74 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.10.2026. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.36 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 14.33 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BASF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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