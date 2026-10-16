BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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16.10.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag in Grün
Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 52,69 EUR.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 52,69 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'520 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 52,78 EUR. Bei 52,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 34'576 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 21,28 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 15.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.21 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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