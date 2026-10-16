BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Aufschlag

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 53,33 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'666 Punkten tendiert. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,36 EUR zu. Mit einem Wert von 52,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 770'655 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 28,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 15.07.2026. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 17.21 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,13 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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